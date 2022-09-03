«التعليم العالي»: نسعى لربط المستشفيات الجامعية مع «الصحة» لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن المستشفيات الجامعية دورها قوي مهم، وأثبتت ذلك خلال أزمة كورونا، مضيفا أن هناك مخططا لتكامل المستشفيات الجامعية مع الصحة، من أجل تقديم خدمة متميزة للطلاب.

نظام الترقيات

وأضاف عاشور، خلال اللقاء الأول مع محرري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نظام القبول بالجامعات يخضع لمجموع الثانوية العامة، مؤكدا أنه لا يمكن لشخص مخالفة القواعد والنظم المعمول بها في ملف تنسيق الجامعات، مؤكدا أن هناك نظاما معمولا به أيضا في الترقيات ولا يمكن مخالفته وجميع أجهزة الدولة تشترك به.

كوادر عالمية

وتابع أن أعضاء هيىة التدريس المصرية بالجامعات من أكفأ الكوادر عالميا، مضيفا أن هناك خطة كبيرة للتطوير والتدريب تعمل على إخراج كوادر متميزة إقليميا ودوليا.