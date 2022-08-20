«حياة كريمة»: نتعاون مع المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة سمر سعد، عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن القطاع الطبي أحد أهم أجزاء مبادرة حياة كريمة، وانطلق عمله في فبراير من العام الجاري، ونجح في توجيه الجهود التطوعية وكل الموارد المتاحة لدى المؤسسة للمحتاجين.

وأضافت «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المبادرة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع يوقع بروتوكولات تعاون بشراكات استراتيجية مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن المؤسسة وقعت بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية بغرض تقديم الخدمات الطبية بجميع أنواعها لكل الفئات الأكثر احتياجا، وخاصة قرى حياة كريمة.

حملات توعوية واجتماعية في القرى والمحافظات

وأوضحت أن القطاع الطبي للمؤسسة نجح في الوصول إلى كل قرى ومحافظات الجمهورية ليضمن شمول الرعاية الصحية في كل أنحاء الجمهورية، حتى بات نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية، وتقديم خدمات بالعيادات المختلفة، والكشف على الحالات في القوافل الطبية وإطلاق الحملات التوعوية والاجتماعية بالقرى والمحافظات.

وأكدت أن القطاع يقدم خدماته المختلفة والمتنوعة فيما يخص الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك الخدمات البيطرية بالقرى المصرية المختلفة: «المواشي في القرى تعتبر مصدر دخل للمواطنين هناك».

استجابة سريعة لاستغاثات المرضى

وتابعت: «القطاع الطبي في المؤسسة حريص جدا على الاستجابة السريعة لاستغاثة المرضى من كل أنحاء الجمهورية، ويعمل بشكل جاد على توفير الرعاية الطبية اللازمة لأي حالة تحتاج للمساعدات الطبية لتحقيق أسرع استجابة ممكنة».