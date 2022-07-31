«التعليم العالي»: زيادة عدد المستشفيات الجامعية لـ120 بتكلفة 30 مليار جنيه

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي حققت إنجازات كبيرة فيما يتعلق بالمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية، وخاصة الأكثر فاعلية على كافة الأوجه، مثل القوافل الطبية سواء كانت بشرية أوبيطرية.

زيادة الاستثمارت بالمستشفيات الجامعية

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه جرى زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 39 مستشفى جامعي عام 2014 إلى أكثر من 120 مستشفى جامعي الآن بالجامعات المصرية، موضحا أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في المستشفيات الجامعية بلغت 30 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

إنهاء قوائم الانتظار

وأوضح أن تجهيز المستشفيات ليس بالأمر الهين أو البسيط، إذ تعني تقديم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، إضافة إلى خدمات التدريب، وخدمات البحث العلمي، مشيدًا بالدور الوطني التي ساهمت به المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن الجراحات المعقدة التي تجرى بالمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى تخطي أعداد المواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية 20 مواطن سنويًا، موضحا أن معظم الجامعات الحكومية في مصر الآن تضم تخصص الحاسبات والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

كما اهتمت وزارة التعليم العالي بهذا التخصص في الجامعات الأهلية، مثل الجلالة والمنصورة الجديدة، إضافة إلى اهتمام الجامعات الخاصة.