وزير الإسكان يتابع تنفيذ «كابيتال بارك»: مناطق ترفيهية بمعايير عالمية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المكتب الاستشاري العالمي المصمم والمشرف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع، بحضور مسؤولي الوزارة، حيث استعرض فريق المكتب الاستشاري، التصميمات التفصيلية للمشروع، والتسلسل الزمني للموقف التنفيذي للمشروع فى مراحله المختلفة.

أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع القومي المهم، الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو 1000 فدان، وكذا الالتزام بالتنفيذ طبقا للتصميمات المعتمدة للمشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة، إذ إنّ مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» ومشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيشكلان معا علامة مميزة في تاريخ العمران المصري الحديث.

مناطق ترفيهية بمعايير عالمية

وأوضح وزير الإسكان، أنّ مشروع الحدائق المركزية كابيتال بارك، يتكون من 3 قطاعات، وسيوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

ويضم المشروع مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، كما يضم المكونات التالية «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».