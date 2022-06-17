آخر تطورات «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية.. أكبر حديقة في الشرق الأوسط

مشروعات عدة، تتميز بها مدينة العاصمة الإدارية، عن باقي المدن الجديدة، حيث تنافس هذه المدينة المدن العالمية، ويعد من أبرز تلك المشروعات، التي يجري تنفيذها داخل المدينة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، التي تعد أكبر حديقة في الشرق الأوسط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

آخر تطورات «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية

- تخطت نسبة إنجاز الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بمدينة العاصمة الإدارية 85%.

- يتكون بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» من 3 قطاعات.

- تعد الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.

- تعد الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، ثاني أكبر حديقة على مستوى العالم.

- يبلغ طول الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بمدينة العاصمة الإدارية أكثر من 10 كم.

- تبلغ مساحة الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، نحو ألف فدان.

- ستوفر الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستوفر مناطق ترفيهية بمعاييرآخر عالمية.

- يسهل الوصول إلى الحدائق المركزية ، عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

- سيتمتع بالحدائق المركزية، جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

- يحتوي مشروع الحدائق المركزية، بمدينة العاصمة الإدارية، على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

- تضم الحدائق المركزية، بمدينة العاصمة الإدارية:

1- بحيرة القراءة والعلوم.

2- حديقة تعليمية للأطفال.

3- الساحة الاحتفالية.

4- بحيرة الفنون.

5- الحديقة التراثية.

6- النادي الريفي.

7- النادي الرياضي.

8- الساحة المركزية.

9- مجمع المطاعم.

10- السينما المفتوحة.

11- الحديقة التفاعلية.

12- حديقة الأعمال الفنية.

13- بحيرة القوارب.

14- واحة الرفاهية.

15- حديقة ذات طابع إسلامي.