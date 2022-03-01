أهم شريان ترفيهي.. آخر مستجدات مشروع «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية

على مساحة 1000 فدان، يقع مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح مشروعا يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، وستكون أكبر حديقة على مستوى العالم، وعقب الانتهاء من تنفيذها، يتاح لجميع المواطنين زيارتها والتمتع بها، كمتنفس لهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات مشروع «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما صر عن وزراة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة، فى بيان لها.

آخر مستجدات مشروع «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تعد الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، من أكبر تجمعات الحدائق المركزية على مستوى العالم.

- تعتبرالحدائق المركزية «كابيتال بارك»، أهم شريان ترفيهي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تمتد «كابيتال بارك» من بداية مدخلها من اتجاه القاهرة الجديدة وبامتداد المدينة بطول 10 كم للمرحلة الأولى.

- تبلغ مساحة «كابيتال بارك» نحو ألف فدان.

- تقع «كابيتال بارك» بين محوري الشيخ محمد بن زايد الشمالي والجنوبي.

- تضم «كابيتال بارك» 8 مشروعات، منها: «مشروعات تنسيق الموقع، مشروعات استثمارية، مشروعات خدمية».

- «كابيتال بارك» متاحة لجميع قاطني ووافدي المدينة وتعتبر متنزها رئيسيا.

- يحتوى مشروع «كابيتال بارك» على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

- تنقسم الحديقة المركزية «كابيتال بارك» من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية وطابعًا بصريًّا وعمرانيًّا مميزًا.

- يضم مشروع «كابيتال بارك»: «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».

- يوجد 36 بوابة دخول للحديقة المركزية، لخدمة ممرات المشاة البالغ طولها 22 كم.

- تعد الحديقة المركزية من أكبر الحدائق حول العالم.