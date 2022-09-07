قانوني: غرامة مليون جنيه عقوبة إنشاء مؤسسة مخالفة للبيئة

وضع قانون البيئة بعض القواعد والضوابط عند إنشاء مؤسسة أو مشروع في منطقة معينة، وفقًا للأحمال البيئية، بهدف الحفاظ على البيئة من أي خلل أو تجاوز، ويتساءل البعض عن العقوبات المقررة في حال إنشاء مشروع أو مؤسسة مخالفة لقانون البيئة؟.

يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إنّ قانون البيئة نظم الضوابط السارية على كل شخص اعتباري أو طبيعي، يريد إنشاء منشأة أو مشروع، أهمها تقديم دراسة تقويم التأثير البيئي إلى الجهة الإدارية المختصة، أو الجهة المانحة للتراخيص قبل البدء في المشروع.

ضوابط إنشاء مشروع

ويضيف الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدراسة المقدمة من صاحب المشروع، يجب أنّ تحمل عدد من العناصر والتصميمات، والمواصفات، والأسس، والأحمال النوعية الصادرة من جهاز شئون البيئة، وتقدم الجهات الإدارية المختصة الخرائط للمناطق الصناعية، لتوضيح أنواع الصناعات المسموح بها، وفق الأحمال البيئية، التي تنص عليها المادة 19 من قانون البيئة.

عقوبة إنشاء مشروع مخالف للأحمال البيئية

ويوضح «عبد المجيد» أنّ القانون وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام المادة الـ19 من قانون البيئة، مشيرًا إلى أنّ من يدشن مؤسسة أو مشروع، لا يتناسب مع الأحمال البيئية في المنطقة، يتعرض لغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفقًا لأحكام المادة 84 من القانون.