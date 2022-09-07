وليد يوسف يتحدث عن مصطفى رزق الله: إخوات 17 سنة

تحدث الكاتب وليد يوسف، عن الفنان مصطفى رزق الله، وكيفية اختياره للفنانين المرشحين لأي دور في عمل فني، وكتب «يوسف» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «كان ليا صديق وأخ كوميديان، اسمه مصطفى رزق، الله يرحمه، وفي مرة كنت باخد رأيه في ترشيح ممثلين لعمل داخله، لقيته قال لي الله يرضى عنك اعفيني من الموضوع ده».

اختيار النجوم في الأعمال الفنية

وقال وليد يوسف: «خضِّته وهو بيرد خلتني أسأله ليه الأوفر ده وأنا بضحك، لكن هو رد بجد، وقال لي ربنا يكون في عونك أنت والمنتج والمخرج، لكن أنا أقولك هات فلان وبلاش فلان، عايزني أمنع شغل ورزق عن زميل بكلمة مني؟».

وأضاف «يوسف»: «أشيل ذنبه ليوم الدين، لا يا عم دا اختبار صعب قوي، اتعلمت من يومها أقول أنا شايف فلان أو فلانة في الدور ده وخلاص، لكن هما يقولوا فلان أو فلانة وأقول لا بلاش، عمري ما عملتها حتى مع الناس اللي بيني وبينهم خلافات شخصية».

عشرة عمر 17 سنة

وتابع «يوسف»: «دول مايجوش اتنين تلاتة، فكرة أنك تمنع الرزق عن حد صعبة أوي، ملحوظة، أنا ومصطفى رزق قعدنا أصحاب وإخوات فوق 17 سنة، وعمرنا ما اشتغلنا سوا ولا قال لي رشحني، كان حب في الله، الله يرحمك يا مصطفى».

وأكمل حديثه: «علمتني درس عمري، إوعى تقف قدام رزق حد علشان خلاف شخصي، حبك وكرهك له حاجة، لكن الرزق مش رايح له لوحده، أهل بيته كمان داخلين في الحسبة، أو حتى ممكن يكون بيساعد ناس تانية في السر من الرزق اللي بيجيله، وأنت منعته عنهم لما وقفت وقلت لا بلاش فلان أو فلانة، الله يرحمك يا مصطفى يا جميل».