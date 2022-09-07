مطران البحيرة يترأس صلوات جنازة الأنبا إيساك في الإسكندرية «صور»

ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري جبل القلالي بالبحيرة، القداس الإلهي الذي يسبق صلاة تجنيز مثلث الرحمات الأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه في الإسكندرية والقمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية وعدد من رهبان دير القديس مكاريوس السكندري الذي كان يدبره القمص المتنيح.

جنازة الأنبا إيساك

وبحسب ما أعلنته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي اليوم، أنه يقام القداس الإلهي بحضور جثمان المتنيح الأنبا إيساك من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وفي الثانية عشرة منتصف الظهر يقام التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالي ليُدفَن هناك.

الخدمة ربطت بين الأنبا باخوميوس والأنبا إيساك

وحضر الأنبا باخوميوس، صلوات تجنيز الأنبا ايساك، رغم مرضه، وذلك لما ربطهما من خدمة طوال السنوات الماضية، حيث أنه في عام 2012، كلف الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وقائم مقام البطريرك حينها، الأنبا ايساك بتعمير المناطق الرهبانية بجبل نتريا ومتابعة الكنائس المجاورة لها.

كما خدم الأنبا ايساك مساعدا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، حيث بدأ الأسقف المتنيح بمعاونة نيافة الأنبا باخوميوس في الخدمة بالإيبارشية، وذلك في تدبير دير القديس مكاريوس السكندري في البحيرة بعد اعتراف الكنيسة به عام 2014.