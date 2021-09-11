ضوابط اليوبيل الذهبي لـ«الأنبا باخوميوس» بكنيسة مرسى مطروح

أعلنت كنيسة «العذراء مريم»، في مرسى مطروح، اليوم السبت، عن إقامة صلاة العشية والاحتفال باليوبيل الذهبي لرسامة «الأنبا باخوميوس» مطرانًا للبحيرة ومطروح وبنتابوليس وشمال أفريقيا، ورئيس دير «القديس مكاريوس السكندري»، في «جبل القلالي».

احتفالية اليوبيل الذهبي للأنبا باخوميوس بحجز مسبق

وقال مصدر كنسي إن الاحتفالية، التي تبدأ مساء اليوم بكنيسة «العذراء مريم» في مرسى مطروح، سوف تقام بنظام الحجز المسبق، حيث لن يسمح بالحضور لغير الأشخاص الذين قاموا بالحجز، وتم إبلاغهم بالحضور، وذلك وفقاً للنظام الذي تتبعه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الوقت الراهن، للحد من التجمعات ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

مشاركة وفود من كنائس مطروح والحمام والضبعة والعلمين في اليوبيل الذهبي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه تم الحرص على مشاركة وفود من كنائس مطروح والحمام والضبعة والعلمين، وذلك بعدد 143 ضيفاً، كمجمل الحضور، ويتم توزيع أعدادهم وفقاً للتوزيع الجغرافي لتلك الكنائس.

بسبب اليوبيل الذهبي.. الكنيسة تعتذر عن عدم استقبال المصطافين

وفي ذات السياق، قدمت كنيسة «العذراء مريم» في مرسى مطروح اعتذاراً عن عدم حضور أي شخص أقل من 16 سنة عشية يوم الاحتفالية، كما اعتذرت عن عدم استقبال المصيفين، حيث اعتاد عدد كبير من المصطافين على زيارة كنائس مرسى مطروح، خلال وجودهم بالمدينة في فترة الصيف، بالإضافة إلى تزامن الحدث مع «عيد النيروز»، الذي يحتفل به الأقباط، ويعني رأس السنة القبطية، وهو الأمر الذي يصعب حدوثه اليوم، التزاماً بقواعد التباعد والإجراءات الاحترازية والتنظيمية.