حزب الحركة الوطنية: مصر توفر مظلة حماية للمواطنين الأكثر احتياجاً

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن العناية الإلهية تحرس مصر وستظل بلدًا محفوظًا من كل شر وسوء، في ظل جهود تبذل على كافة الأصعدة التنموية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيراً إلى أنه على الرغم مما يمر به العالم من أزمات وظروف قاسية، نجد مصر تمد يد العون لمواطنيها بمنح ومزايا مالية وامتيازات اقتصادية لمساعدة الأسر الاكثر احتياجاً.

وأضاف "رؤوف"، في أولى ندوات برنامج التثقيف السياسي والتوعوي بمقر الأمانة العامة للحزب، أن المعركة الحقيقية في الداخل هي معركة وعي وتثقيف وتدريب وتأهيل: "أعتقد أن جميع الأحزاب والقوى الوطنية ملزمين بالمشاركة في دعم هذا التوجه لبناء مجتمع قوي متماسك وجبهة داخلية قادرة على الفرز والإدراك لتحديات المرحلة".

أي دولة في العالم تواجه تهديدات

وقالت الدكتورة الشيماء عبد السلام عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، أن مصر دولة قوية ذات سيادة واستطاعت أن تفرض إرادتها وقوتها على الرغم من الظروف والتحديات العالمية، وبات لها نظامًا سياسيًا قويًا يحظى باحترام ومكانة رفيعة في كافة المجتمعات الدولية.

وتابعت الشيماء، أن أي دولة في العالم تواجه تهديدات وتحديات وذلك على حسب مستوى الدولة، ووفقا لمعطيات التغيرات العالمية على كافة الجوانب سواء السياسية منها أو الاقتصادية وهذا ما نشهده الآن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات العالمية التي تتعامل معها الدولة المصرية بذكاء شديد.

أهمية تطوير المحليات والمدن الذكية

وأكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية المصرية، أهمية تطوير المحليات والمدن الذكية ومدن الجيل الرابع، مشدداً على أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة كبيرة في تطور البنية التحتية للمدن والقرى وثورة كبرى في مجال العقارات، إذ نفذت العديد من المدن الجديدة وفق أحدث المعايير الدولية لتدخل مصر في عصر مدن الجيل الرابع وعصر الجمهورية الجديدة التي عالجت مشكلة العشوائيات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة السابقة.

وقال الدكتور كريم نور الدين أمين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن التوعية السياسية والتثقيف الناضج بالشئون العامة أمر بالغ الأهمية خلال هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، في ظل جهود وطنية تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية وتبذلها أيضا قيادتنا السياسية من أجل العبور إلى بر الأمان.