«محمية جبل علبة».. جنة على ارتفاع 1435 مترا وسط صحراء البحر الأحمر

يبحث البعض عن الهدوء والراحة النفسية بعيدًا عن صخب الحياة، ولهذا فإن الاختيار المثالي بالنسبة لهم هو محمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر، لأنها تعتبر جنة وسط الصحراء، حيث الاستجمام والمتعة وجمال الطبيعة في واحدة من أجمل المحميات الطبيعة في مصر والعالم، إذ ترتفع 1435 مترًا عن سطح البحر، وتتميز بالمراعي الخضراء والأشجار الملونة والطيور النادرة، ومياه العيون والآباء والأمطار شتاء.

مميزات محمية جبل علبة

ويقول الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إن البحر الأحمر تزخر بعدد من المحميات الطبيعية، والتي ليس لها مثيل، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن محمية جبل علبة واحدة من أجمل وأكبر المحميات الطبيعة في مصر، وتقع في جنوب شرق البحر الأحمر وتبلغ مساحتها حوالي 35 ألف كيلو متر مربع وتتنوع فيها الحياة بالأشجار الطبيعة والطيور النادرة، وحتى الجبال تكتسي بالألوان وتتزين الصحاري بمياه العيون والآبار العذبة، وأُعلنت محمية طبيعية سنة 1986.

المكان يتميز بجمال الطبيعة

وأضاف «كمال» أن محمية جبل علبة تبعد مسافة حوالي 5 ساعات من الغردقة، وتضم العديد من الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية، وتتميز بتنوع بيئي يجمع بين الصحراء والخضرة والجبال والطيور النادرة في مكان واحد، وطوال العام تجري مياهها على شكل شلال متدفق.

وأوضح: يستوطن سكان جنوب البحر الأحمر من قبائل شلاتين من البشارية والعبابدة والذين يعملون في مهنة الرعي، وهي المهنة الأساسية لسكان قبائل جنوب البحر الأحمر، حيث المراعي الخضراء من مياه الأمطار والآبار والعيون في مناظر طبيعية خلابة.