الأرصاد: أمطار جنوب الصعيد وجبال البحر الأحمر معتادة وتسقط في كل عام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن سقوط أمطار على مناطق متفرقة خلال الأيام المقبلة، خاصة على جنوب البلاد، موضحة أنّها أمطار متوقعة في مثل هذا الوقت من العام، بسبب تأثر مصر بمنخفض جنوب السودان.

تأثر مصر بالحزام المداري الممطر

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنّه وفقا للخرائط الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، يتوقع سقوط أمطار بداية من الأسبوع المقبل، على أماكن متفرقة على جنوب مصر، بسبب تأثر مصر بمنخفض الحزام المداري الممطر، الذي يأتي في هذا الوقت من كل عام، وتتأثر به جميع دول منابع النيل، خاصة على المنطقة المدارية في إثيوبيا وصولا إلى السودان ومصر، كما نفت وجود امتداد منخفض ثلجي أو سقوط أمطار غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ مناطق جنوب البلاد ستكون الأكثر تأثرا بالأمطار المتوقعة، خاصة على جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق في جنوب سيناء، وحلايب وشلاتين، مؤكدة أنّ الهيئة ستصدر خلال الأيام المقبلة، بيانا تقصيليا بالأماكن التى ستشهد سقوط أمطار، وكمية الأمطار المتوقعة في تلك الفترة.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 5 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة السبت 6 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 43.