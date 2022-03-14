الأفراح في جنوب البحر الأحمر.. عريس شايل سيفه ومسابقات ولحوم 7 ليالي

الأفراح في جنوب البحر الأحمر لها شكل مختلف، وما زالت ترتبط بالعادات والتقاليد التي يحافظ عليها سكن المحافظة حتى الآن، إذ ورثوا تلك العادات من أجدادهم ويحرصون على نقلها عبر الأجيال، خاصة قبيلتي «العبابدة» و«البجا» اللتان تسكنان الصحاري، وتتميز تلك الأفراح باستمرارها لأكثر من 7 أيام في طقوس فريدة من نوعها.

يقول الحسن عثمان، من سكان قبائل جنوب البحر الأحمر، إن عادات وتقاليد الزواج تعود إلى سنوات عديدة، ومازال الأهالي يحافظون عليها إذ تعد موروثات من أجدادهم وينتناقلونها عبر الأجيال، ويمتد حفل الزفاف لعدة أيام انتظارا لحضور المدعويين حيث يستغرق حضورهم أياما وهناك من يأتون بالإبل من القبائل المجاورة في الصحاري، ويتم إطعام الضيوف اللحوم فقط، طوال مدة الحفل التي تستمر لأكثر من أسبوع: «الناس بتنقل للبيت الذي فيه الفرح، حرصًا منهم على الحضور وتقديم المساعدة، وبيتقاسموا الفرح بينهم وأهل العريس بيحضروا لحوم الضأن والإبل والخبز فقط للضيوف، والطقوس دي بتفضل مستمرة لغاية ما ينتهي حفل الزفاف»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

عادات جنوب البحر الأحمر في الأفراح: لحوم ومسابقات للإبل

وتابع «الحسن»، أنه من العادات الدارجة في حفلات الزفاف لديهم، أن النار لا تنطفيء أبدا طوال فترة الحفل، ويتنافس الشباب في سباقات الإبل مع تأدية بعض الرقصات الشهيرة مثل الهوسييت والبيبوب: «الأفراح عندنا بسيطة، لا تعقيدات، كان كل شيء يكفي الكل، لا يتكلف الناس فوق طاقتهم، فلا مظاهر، ولا تفاخر، حيث تؤسس الناس منزلها من البرش وأغصان الأشجار وكل ما هو من البيئة من الجلد والصوف، وموعد حفل الزفاف بيتحدد وفقا للأشهر العربية».

أفراح الجنوب تستمر لأيام والعريس يحمل سيف طول مدة الحفل

ويقول منصور سعيد، من كبار قبائل «العبابدة» بالبحرالأحمر، إن الزواج في الجنوب يعتمد على فكرة الترابط العائلي وعادة تتزوج الفتاة لابن عمها، وترتدي العروس الثوب المطرز، وطوال مدة حفل الزفاف يحمل العريس السيف، ويدل ذلك أن العريس أصبح قويا عند بلوغه سن الزواج، استنادا إلى مقولة الأجداد بأن من يحمل السيف قد أصبح من الرجال الأشداء.

ويضيف «سعيد» في حديثه لـ«الوطن»، أن الفرح يستمر لعدة أيام وذلك بسبب بعد المسافات بين القبائل في الصحاري الشاسعة، ويمكن أن يقطع المدعو مسيرة أسبوع بالجِمال لحضور حفل الزفاف الذي يمتد لعدة أيام كي يتم الترحيب بالمعازيم.