معالم أثرية مهمة وضعت أسوان على الخريطة السياحية.. أبرزها «أبو سمبل»

تعتبر محافظة أسوان واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع الأثري والسياحي في مصر، فبالرغم من كونها البوابة الجنوبية لمصر، ولكنها تتمتع بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة، جعلت منها مصدرًا لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، أهم المعالم الأثرية والسياحية في محافظة أسوان، بحسب الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان.

أهم المعالم الأثرية في محافظة أسوان

شرح «سعيد» في تصريح لـ«الوطن»، أنه توجد معالم أثرية كثيرة في أسوان، وقد تكون أكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر، فهي غنية بالآثار التي تنتمي للحقب المختلفة في مراكزها الـ5، وهي «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، وفيما يلي خريطة أثرية وسياحية لأهم معالم أسوان.

معبد أبو سمبل.

معبد كوم أمبو.

معبد إدفو.

معبد فيلة.

المنطقة الأثرية بجزيرة سهيل وبها «حجر المجاعة».

أهم المعالم السياحية بأسوان

تتمتع المحافظة الجنوبية بالعديد من المعالم السياحية المميزة، وتمت إضافتها للبرامج السياحية لزوار أسوان سواء أجانب أو عرب أو حتى المصريين الذين يتوافدون على المحافظة خلال فصل الشتاء، وفي مقدمة المناطق السياحية بأسوان، ما يلي: