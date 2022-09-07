اتحاد الصناعات: نمو صادرات مصر لبلدان الكوميسا لـ35% يعكس فرصا كبيرة

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن نمو الصادرات المصرية لدول مجموعة الكوميسا -تكتل دول شرق وجنوب أفريقيا- بنحو 35% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، يعكس فرصا كبيرة لنمو حركة التصدير المصري لهذه الدول.

أسواق الكوميسا واعدة للصادرات المصرية

أضاف الشاهد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تعد أسواقا واعدة لـ الصادرات المصرية، في ظل نمو الناتج المحلي لهذه الدول خلال العقد الأخير، وارتفاع مستوى المعيشة النسبي، بما يشجع الإقبال على البضائع المصرية، التي تستطيع المنافسة من حيث السعر والجودة.

توقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، استمرار النمو القوي للصادرات المصرية إلى أسواق الدول الأفريقية جنوب الصحراء، في ظل رفع الحكومة لدعم الشحن لهذه البلدان إلى 80%، بما يمثل مساندة قوية لدخول أسواق هذه الدول، موضحا أن مصر لديها فرصا واعدة في هذه المنطقة لوجود عدة اتفاقيات تجارية فضلا عن قرب المسافة، متوقعا أن تواصل معدلات نمو الصادرات إلى نحو 40-45% خلال العام الجاري.

استثمارات مصر بأفريقيا تتجاوز 10 مليارات دولار

تستهدف مصر الوصول بالصادرات للدول الأفريقية، إلى 10 مليارات دولار خلال 2025، إذ قال الشاهد إن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر، والفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بها، إذ ارتفعت الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال العام الماضي، لتتجاوز 10 مليارات دولار.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة، بالدراسة المستمرة والعميقة للأسواق الأفريقية، وتنسيق الرؤية مع جمعيات الأعمال المصرية، لزيادة التدفقات السلعية المصرية لهذه الدول.