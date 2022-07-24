جهاز التمثيل التجاري: إعفاء جمركي كامل بين 54 دولة قريبا

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تتحمل فوارق مصروفات الشحن الخاصة بمنتجات المصدرين المصريين خاصة الموجهة إلى أفريقيا، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة القارية بها 54 دولة أفريقية سيكون بينهم إعفاء جمركي قريبًا، منهم 41 دولة مضت بالفعل، «مع اكتمال الدول هيبقي فيه زيرو جمارك بين الدول الأفريقية كافة».

زيادة في نسب التصدير لأفريقيا

وأضاف «الواثق بالله»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المجال بات مهيأ للمستثمرين لزيادة استثمارتهم إلى السوق الإفريقي، حيث زادت مصر من صادراتها في القارة الأفريقية لعام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب وصلت 38% إلى أفريقيا، بواقع 3.5 مليار دولار.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 50%

واستطرد: «صادرات مصر إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 50%، والزيارات اللي بيقوم بيها القيادة السياسية للدول الأجنبية بيعرف مجتمع الأعمال ماهيه مصر في مجال التجارة والتصنيع، وبيجوا يشوفوا تطور وتقدم ونقله لا تنقل لهم في وسائل الإعلام الخاصة بهم، وكان معانا 30 رجل أعمال في صربيا وقدامنا 200 رجل أعمال صربي، وخرجنا بعقود كبيرة وأنشطة وتعاون وشراكات بين رجال الأعمال المصريين والصرب».

وشدد على أن الزيارات الأخيرة للقيادة السياسية ورئيس الوزراء والمسؤولين المصريين إلى الخارج دائما ما تؤدي إلى توضيح الصورة الحقيقية لمناخ الاستتثمار في مصر، كما زادت نسبة الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 200%.

وتابع: «السنتين اللي فاتوا زاد عدد المصدرين الجدد خلال العامان الماضيان بواقع 30%، منهم صغار ومتوسطي المصدرين، وبنعمل ليهم تدريب في معهد تدريب التجارة الخارجية لمدة شهرين وبالمجان، المتدربين كل ما بيشتغلوا زيادة بيتحركوا وبيشتركوا في معارض وبتزيد منتجاتهم المصدره لدول العالم».