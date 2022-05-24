دورة تدريبية بالجامعة العمالية تدعم خطة مصر في «إدارة الكوميسا»

أكدت قيادات نقابية وعمالية مصرية وسودانية، أهمية التواصل النقابي خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلدين، والمشاركة في كافة البرامج التنموية، التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للشعبين الشقيقين، وفي القلب منهم العمال، والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية، بشأن دعم القضايا والملفات المشتركة، موضحين أن للعمال دورًا جوهريًا في تنمية المجتمع باعتبارهم جنودًا للإنتاج.

دعم خطة العمل الاستراتيجية

كما أكدت بعض القيادات المشاركة، على دعم خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 -2025 للكوميسا، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بصفته رئيسا «لدول الكوميسا»، التي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول القارة السمراء، ووضع رؤية واضحة لتحقيق تكامل السوق والتكامل الإنتاجي والتكامل في مسائل النوع والشؤون الاجتماعية للأعضاء، لتتحول إلى محرك أساسي لتنفيذ أهداف التنمية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وكذلك دعم مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والتي تضمنت مقترحات للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، بما سيسهم في تنمية السودان وتقدمه بمشاركة الجميع في بناء الوطن.

مشاركة 48 سودانيا بينهم 12 سيدة

جاء ذلك خلال دورة تدريبية بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين، الأحد والاثنين، شارك فيها 48 سودانيًا بينهم 12 سيدة، ونظمها الاتحاد العام لمعاشي الخدمة المدنية بالسودان، لوفد عمالي برئاسة مجتبي الوسيلة الماحي رئيس الاتحاد، وصلاح عوض الأمين العام.

وحاضر في الدورة خبراء متخصصون في ملف العمل والعمال من مصر، وشارك فيها الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكي، وصفية السيد عضو المكتب التنفيذي وعضو الأمانة العامة ومسؤولة المرأة بالاتحاد العربي للمتقاعدين العرب عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومحمد عيسى مسؤول الضيافة، وأسامة عبدالفتاح مسؤول التثقيف بالجامعة العمالية، والسيد عبد الباقي محمد، ومرفت بسطاوي، وفهيمة محمد علي، وعايدة حمزة، ومحمد داوود، وعلاء صبحي، أعضاء اتحاد المتقاعدين العرب، ورابطة قدامى النقابيين.