«خارجية الشيوخ» تناقش اقتراح إنشاء وكالة أدوية «الكوميسا» وتدعو 3 وزراء للحضور

ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محيي محمد حافظ، بشأن إنشاء وكالة أدوية الكوميسا، وإنشاء الوكالة العربية للدواء «وعد»، بالاشتراك مع لجنة الصحة، وبحضور ممثلي الحكومة.

وأشادت اللجنة بالاقتراح برغبة، وتركيزه على أهداف أهمها الارتقاء بصناعة الدواء فى مصر، وحل مشكلاتها لعودتها للريادة فى أفريقيا والوطن العربي، وكل دول العالم.

وعرض النائب محيى محمد حافظ، الاقتراح برغبة، مؤكدا أنه يستهدف استعادة دور مصر الريادي فى صناعة الدواء، وزيادة الصادرات المصرية فى الأدوية، إلى الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، وكذلك في الدول العربية.

زيادة وتعظيم الصادرات المصرية

وأكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن الاقتراح برغبة مهم، ويستهدف زيادة وتعظيم الصادرات المصرية من الدواء من 285 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، وعودة مصر للريادة المصرية في الدواء.

ولفت السادات، إلى أن القيادة السياسية تهتم بملف تطوير ودعم صناعة ومنظومة الدواء المصرية للنهوض بها، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة توفير كل الموارد المالية اللازمة، لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة فى هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية، وهو ما سيؤدى إلى النهوض بمنظومة الدواء.

يوجد 160 مصنع أدوية في مصر

وأكد ممثل الحكومة، إنه يتم التصدير حاليا بنحو 285 مليون دولار أدوية، متابعا: «يوجد 160 مصنع أدوية في مصر وجميعهم ينتج بشكل جيد، ولكن لدينا مشاكل فى التصدير، وتوجد مشكلة فى التسجيل والتداول، وحاليا شركات القطاع الاستثمارى تنتج حوالى 95% من دواء مصر».

وأعلن السادات، أن اللجنة ستستكمل مناقشة الاقتراح برغبة فى اجتماع لاحق لمزيد من الدراسة، وسيم دعوة وزارات الخارجية والتعاون الدولي والصناعة، لحضور الاجتماع لاستكمال المناقشات.