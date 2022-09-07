24.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

يواصل فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد والمخرج خالد الحلفاوي، تحقيق النجاح الجماهيري بدور العرض السينمائي، إذ حقق ما يقرب من 24 مليون و527 ألف جنيه، وفقا لما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

تدور أحداث تسليم أهالي في إطار اجتماعي كوميدي، إذ تبذل «زاهية» التي تجسد دورها دنيا سمير غانم، محاولات مضنية للزواج، إلى أن تلتقي بهشام ماجد الذي لا يفكر في الزواج، وتضعهما الأحداث أمام مغامرة لا بد من خوضها، لتتوالى الأحداث.

ويُعد الفيلم آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، لذلك قررت أسرة الفيلم إهداءه إليهما عبر تتر المقدمة.

سمير غانم يدعم ابنته دنيا

أطل الفنان الراحل سمير غانم على جمهوره في مشهد واحد جمعه بكل من دنيا سمير غانم وهشام ماجد وشيكو، إذ ظهر كضيف شرف بالفيلم، في إطار دعما لابنته دنيا.

حرصت دنيا سمير غانم، على مشاركة الجمهور بكواليس فيلمها الجديد، والاستماع إلى آرائهم في الفيلم، كونها تجسد فيه شخصية مختلفة تماما عن سابق أدوارها السينمائية.

الأفلام المنافسة لـ تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي هو الأول لـ دنيا سمير غانم، بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية وفاة والديها، وتفوق الفيلم على باقي الأفلام المنافسة في دور العرض، إذ احتل المرتبة الأولى، متفوقا على «كيرة والجن» و«بحبك» و«عمهم» و«دعوة عامة».