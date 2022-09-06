دنيا سمير غانم تحقق 249 ألف جنيه بفيلمها الجديد «تسليم أهالي» أمس الاثنين

يبحث الجمهور عن إيرادات فيلم «تسليم أهالي» من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، إذ حقق 249 ألف جنيه أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

بعد فترة طويلة من الغياب، فيلم تسليم أهالي هو الأول لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها، وتفوق الفيلم على باقي الأعمال المنافسة في دور العرض، محتلا المرتبة الأولى وجاء بعده «كيرة والجن» و«بحبك» و«عمهم» و«دعوة عامة».

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ولاقي الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحه بدور العرض.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وقرر صناع الفيلم إهداء العمل لروح أسطورة الكوميديا سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حسبما أعلن المنتج هشام جمال خلال برومو الفيلم قبل عرضه بأيام، موجها الشكر لكل من سانده وساعده حتى يخرج العمل بهذا الشكل.

وتجسد دلال عبدالعزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومة تربطها قصة حب كوميديا بـ صدقي الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

دلال عبدالعزيز وفيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي من الأفلام التي شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها، إذ صورت مشاهدها كاملة قبل إصابتها بفيروس كورونا.