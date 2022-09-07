تفاصيل تكريم يحيى الفخراني بدار الأوبرا المصرية.. احتفالية خاصة الليلة

يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، برئاسة المخرج أشرف أبو النجا وبالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية، برئاسة مجدى صابر، الليلة، النجم يحيى الفخراني، في احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني» وذلك في تمام الساعة 7 مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الفقرات الفنية بالحفل

وتقدم الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، الحفل، ويتضمن فقرة غنائية للمطرب الكبير هشام عباس والمطرب القدير وائل الفشني.

أبرز حضور حفل تكريم يحى الفخراني

يذكر أن الحفل، سيتضمن عرض فيلما تسجيليا من إخراج الدكتور أشرف أبو النجا ، حيث سيتناول المشوار الفني للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

يحضر حفل الليلة، عدد كبير من الفنانات والفنانين ولفيف من رجال السياسة والفكر والثقافة من بينهم وزير الخارجية السابق عمرو موسى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التعليم الأسبق، و أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق والمفكر السياسي ، الدكتور مصطفى الفقي والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين والمخرج مجدي أبو عميرة والاعلامي حسن حامد، والناقد الأمير أباظة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وسهير المرشدي وليلى علوي، بشرى، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جومانة مراد وميرنا وليد، وغيرهم من رموز المجتمع.