فنانون تركوا مهنة الطب من أجل التمثيل.. أبرزهم يحيى الفخراني

تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدء التحضيرات لتنسيق المرحلة الأولى، نعرض خلال التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تركوا كلية الطب حباً في الفن، رغم تفوقهم الكبير.

فنانون تركوا مهنة الطب

ومن هؤلاء الفنانين الفنان فؤاد خليل، فهو طبيب أسنان، تخرج في كلية الطب عام 1961، ولكنه قرر أن لا يزاول تلك المهنة، واتجه إلى الفن، وكان أول مشاركة له في المجال الفني من خلال مسرحية «سوق العصر» عام 1968.

يحيى الفخراني وكلية الطب

الأمر ذاته انطبق على الفنان يحيى الفخراني، الذي تخرج في كلية الطب جامعة عين شمس، ولكنه مارس مهنته فعليًّا في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون المصري، وكان يتجه للتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، قبل أن يتجه للتمثيل.

خاصة أن الأمر بدأ لديه منذ كان في الجامعة، واشترك في عدد من فعاليات المسرح الجامعي، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، وهو الأمر الذي ساهم في قصر مدة عمله بالطب، لتوجهه إلى التمثيل.

سمير الملا والمجال الفني

وقد قرر الفنان سمير الملا أن يدخل المجال الفني، رغم أنه تخرج في كلية الطب أيضاً، وحرص عدد من المخرجين على أن يرشحوه إلى دور الطبيب نظراً لأنها مهنته الأساسية، كما أن الفنان محمد رضا تخرج من كلية الهندسة، ولكنه قرر أن يترك الكلية ويتجه إلى التمثيل.

الجيل الجديد من الوسط الفني

الأمر أيضاً امتد إلى الجيل الحالي، فهناك عدد من الفنانين بعد أن درسوا في كلية الطب، اتجهوا إلى الفن، منهم الفنان كريم فهمي، حيث أنه تخرج في كلية طب الأسنان، ومازال يمارس مهنته رغم دخوله عالم التمثيل.

بالإضافة إلى الفنانة سهر الصايغ فهي خريجة كلية طب الأسنان، رغم أنها بدأت التمثيل في مرحلة الطفولة، وقدمت دور أم كلثوم في فترة طفولتها، مع الفنانة صابرين عام 1999، ولكنها انطلقت في المجال الفني بعد تخرجها.

والفنان محمد كريم هو خريج كلية الطب جامعة عين شمس، وذلك لنشأته في عائلة طبية بامتياز، ولكنه قرر الابتعاد عن هذا المجال، والدخول في التمثيل، وقدم عددا من الأفلام في مصر وخارجها، واستطاع أن يثبت نجاحه في مهنة التمثيل.