تأجيل محاكمة المتهم بقتل «فارس» طالب الثانوية العامة إلى 21 سبتمبر 

قررت محكمة جنح العلمين الجزئية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطالب فارس عاشور دهسًا، إلى 21 سبتمبر الجاري؛ لعدم حضور المتهم أو وكيل عنه.

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المتهم منذ يوم الواقعة، بضمان محل إقامته.

وترجع أحداث تلك القضية إلى قيام المتهم المتسبب بالحادث بقيادة سيارته بسرعة عالية ليصطدم بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة، الذي كان قد تواجد في ذلك المكان خلال عطلة قصيرة ما بعد امتحانات الثانوية العامة، في انتظار نتيجته التي شاءت الأقدار ألا يكون متواجدًا خلال إعلانها.

الفقيد بطل مصر في الكاراتيه

هذا الأمر الذي حول منزل الشاب بالإسكندرية إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح، وأصبح انتظار النتيجة من أسرة فارس مجرد تحصيل حاصل بعد فقدان ابنهم، بعد أن شهدت جنازته حضورا كثيفا نظرا لمحبيه كونه متفوقا في دراسته، بالإضافة إلى تفوقه الرياضي وحصوله على العديد من الميداليات برياضة الكاراتيه، وهو من أبطال الجمهورية في تلك اللعبة وممثل لمنتخب مصر في الكاراتيه.

عقوبة القتل الخطأ

وقال محمد رمضان، محامي المجني عليه، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي لـ«الوطن»، أن العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.