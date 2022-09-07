محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال «حريق الهانوفيل» بعد تماثلهم للشفاء «صور»

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، الأطفال الستة المعروفين إعلاميا بأطفال حريق شقة العجمي، وذلك بعد تماثلهم التام للشفاء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إثر الحريق الهائل الذي نشب في شقتهم وتوفي على إثره والديهم بعد تمكنهما من إنقاذهم.

وأعرب «الشريف» عن بالغ حزنه وأسفه لأسرة الأطفال الستة جراء حادث حريق الهانوفيل الأليم، لافتًا إلى أن تقديم الدعم والرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم، أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لهم.

الإسكندرية توفر رعاية لأطفال حريق الهانوفيل

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه عقب وقوع حادث حريق الهانوفيل غرب الإسكندرية، أصدر تعليماته الفورية بتوفير كامل الرعاية الكاملة لهم من جميع الجهات المعنية، وكذلك تنفيذ كافة مطالب جدة الأطفال باستخراج شهادات ميلاد الأطفال وتحويلهم لأقرب مدرسة بالقرب من محل السكن.

تفاصيل حريق الهانوفيل غرب الإسكندرية

جدير بالذكر أن 6 أطفال «5 فتيات وولد» فقدوا والديهم في حريق الهانوفيل منذ عدة أيام، أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم 6 أشهر ووجود طفلة بينهم تعاني من نسبة إعاقة.

ولقي الأب والأم مصرعهما، إثر نشوب حريق هائل بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية، فيما تم إنقاذ أبنائهما بعد أن ألقيا بهم من النافذة واستقبلهم الجيران، فيما ألقى الوالدان أنفسهما بعد ذلك إلا أن الجيران لم يستطيعوا إنقاذهما.