شروط الالتحاق بدورات الوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب لسوق العمل

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تخطيطها لإعداد العديد من التدريبات والدورات المهنية للتأهيل لسوق العمل.

كما كشف وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، عن خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، التي سيجرى تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية.

ونشرت وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبة والوحدات المتنقلة، مشيرة إلى تخصيصها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، بالإضافة إلى 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة.

تفاصيل الوحدات المتنقلة لتدريب الشباب

وتستهدف تلك الدورات الوحدات المتنقلة من قبل وزارة القوى العاملة، تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية، طبقا للمهنة.

كيفية الاشتراك بالوحدات المتنقلة

ويمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة، ومقرات مراكز التدريب المهني، للتسجيل بالدورات التدريبية، وبعدها سوف يجرى التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

شروط الاشتراك في وزارة القوى العاملة

ووضعت وزارة القوى العاملة بعض الشروط للحصول على دورات التدريب التحويلي، وهي كما يلي:

1- أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة.

2- إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

3- إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

مميزات التدريب في الوحدات المتنقلة

ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على العديد من المميزات، أبرزها:

1- تأمين ضد الإصابات.

2- يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.

3- يحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة، معتمدة من مديرية القوى العاملة.

ونشرت وزارة القوى العاملة مقطع فيديو يوضح مجهوداتها في تدريب الشباب خلال الفترة الماضية، يمكن مشاهدته من هنا.