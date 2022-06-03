وظائف خالية في وزارة القوى العاملة.. التفاصيل وطرق التقديم

تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم، وعمل لائق، تم الكشف عن تفاصيل وظائف خالية في وزارة القوى العاملة والتي كثرت عمليات البحث عنها خلال الدقائق الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي تفاصيل وظائف خالية في وزارة القوى العاملة على النحو التالي:

وظائف خالية في وزارة القوى العاملة

ووفق ما هو معلن من الوزارة، فإن هناك قرابة 4322 فرصة عمل للإناث ولاذكور ضمن مبادرة «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وبحسب وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن الوظائف تتم من خلال 51 شركة ومصنعًا في القطاع الخاص في 12 محافظة على أن يتم شغلها خلال شهر يونيو الجاري 2022.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف القوى العاملة اتباع الخطوات التالية، أبرزها الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ثم الضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، وتسجيل البيانات الشخصية.

وعن الوظائف التي تم الإعلان عنها فتتوفر في كل من محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية، أسيوط، أسوان، المنوفية، البحيرة، والوادي الجديد.

وظائف محافظة القاهرة

ونوهت الوزارة عن تفاصيل الوظائف المتاحة داخل إطار محافظة القاهرة ومنها الحاجة لـ «30 مهندس اتصالات، 23 فني تكييف، بالإضافة إلى 20 مدير مطعم، 20 مساعد مدير مطعم، 1200 فرد أمن براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه، 52 مشرف أمن، 50 شيفًا ومساعد شيف، وباص بوى وهوست وويتر وكاشير، و10 مراقبين كاميرات، 50 عامل بيع، و7 سائقين ونش».

تفاصيل الوظائف الأخرى

كما يمكن التقديم لوظائف نوهت عنها الوزارة ومنها «50 كول سنتر، 50 طباخًا، 20 مشرف مطعم، 10 حراس، 36 فني أبراج محمول، 15 فني ديزل، 20 موظف استلام، 15 سائق مندوب، و6 فنيين ميكانيكيين، و10 مندوبين توزيع، و6 عمال مخزن، و6 مساعدين أمين مخازن، بالإضافة إلى 20 فني صيانة، 50 مندوب توصيل، و50 ويتر».

وظائف محافظة القليوبية

فيما جاءت تفاصيل الوظائف المتوفرة بمحافظة القليوبية ومنها فنى كهرباء، وفني صيانة، وحداد، وعامل ماكينة خياطة، وعامل رام، و2 عامل تعبئة وتغليف، و2 فرد أمن، و50 عامل مخزن، و50 عامل إنتاج، و50 عضو فريق.

وظائف المنوفية

وفي المنوفية مطلوب 15 مندوب مبيعات، و6 محاسبين، و100 عامل سنجر، و50 عامل أوفر، و20 مراقب جودة، و20 عامل مكواة، و5 مقصدار، و10 مساعدين شيف، و4 مراقبين كاميرات، و5 مشرفين قسم، و5 أفراد أمن، و10 بائعين.

وظائف الغربية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 3 مهندسين كهرباء وتخطيط وطباعة، و2 معلمتين رياض أطفال، و2 كيميائى، ومهندس تصميمات، ومراقبة جودة، و19 عامل خياطة، و25 عامل اورليه، و7 عمال تجهيز، و14 عامل تشغيل، و5 عمال لف، و12 فنى كهرباء، و10 عمال اوفر، و100 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، و5 أفراد أمن، و2 فنى صيانة، و4 ممرضات، وعامل مصعد، و10 عمال أرضية، و5 عمال نظافة.

وظائف الوادي الجديد وأسوان وأسيوط

وفي الوادي الجديد وأسوان وأسيوط مطلوب: محاسب، و40 فرد أمن، و7 مدرسات، و55 مسئول تمويل، و75 عضو فريق، و31 عامل وعاملة، و3 سائقين، وفى الشرقية 617 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه منها: 480 عامل إنتاج، و4 مهندسين إنتاج وصيانة، و5 مراقبين جودة، و3 فنيين كنترول، و4 فنيين ميكانيكا، و10 فنيين تجهيز، و15 فنى صباغة، و10 مساعدين فنيين إنتاج، و20 عامل تشغيل، و20 عامل تجميع، و2 فنى طباعة، و6 أمين مخازن، و30 عامل تغليف وفرز، و2 سائق كلارك .

وظائف محافظتي الدقهلية ودمياط

كما تم توفير فرص عمل بدمياط والدقهلية تمثلت في: 7 أخصائيين إئتمان، و12 منسق ومنسقة ميداني، و2 أخصائي تمويل، و5 أخصائي تنمية، و2 عامل إشراف داخلي، و5 أفراد أمن.

وظائف الجيزة والبحيرة

وفي الجيزة والبحيرة مطلوب: 150 فنى إنتاج، و100 عامل تغليف وتعبئة، و2 شئون إدارية، و2 محاسب، و4 معاونين تمريض، و300 مندوب مبيعات، و100 مندوب إعلانات، و20 مساعد قسم، و10 بائعين، و10 أفراد أمن، و12 عامل عادي، و3 عمال لاستيفاء نسبة 5 %.