«القوى العاملة» تعلن توفير وظائف بـ15 محافظة.. رواتب تصل لـ5 آلاف جنيه

تلقت وزارة القوى العاملة، طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة، لشغل 1922 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا وتصل إلى 5 آلاف جنيه، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يكون التقديم خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

نشرة التوظيف تشمل 15 محافظة

وأعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، التابعة لها، في 15 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، دمياط، الغربية، بورسعيد، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، أسيوط، وسوهاج».

التخصصات المتاحة في الشركات

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنّ فرص العمل المتوفرة جاءت كالتالي: أمن إداري، ومشرفين أمن، مندوبي مبيعات، محاسبين، عمال وفنيين إنتاج، أخصائي تسويق، مدرسين ومهندسين في عدد من التخصصات، مشرفي أقسام ورديات، مندوبي علاقات عامة، أخصائي مخازن، كيميائي، أخصائي تمويل، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

وزير القوى العاملة يوجه بتكثيف المتابعة

وفي وقت سابق، وجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جميع المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

استقبال طلبات راغبي العمل

وتستقبل طلبات راغبي العمل من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وترشيحهم لإحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص.

اسماء وعناوين الشركات

وتستعرض «الوطن»، أسماء وعناوين الشركات، صاحبة فرص العمل للشباب والخريجين، وضوابط وشروط وطرق التقدم والحصول على هذه الوظائف حيث جاءت فيما يلي: