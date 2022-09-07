موعد انتهاء نوة غسيل البلح في الإسكندرية.. «المصايف» تجيب 

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن موعد إنتهاء نوة غسيل البلح التي ضربت المحافظة، منذ أمس وسببت ارتفاع الأمواج على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، وتبعها غلق شواطئ القطاع الغربي في المحافظة بسبب شدة الأمواج وخطورتها على المواطنين.

موعد نوة غسيل البلح في الإسكندرية

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن يكون موعد إنتهاء نوة غسيل البلح في الإسكندرية غدا الخميس، حيث أنها تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت منذ أمس وتستمر اليوم وغدا، وهو ما يتبعه استمرار حالة الطوارئ على الشواطئ حتى انتهائها.

سبب تسمية نوة غسيل البلح

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن نوة غسيل البلح تعد نوة مرتبطة برأس السنة القبطية وعادة تأتي قبل يوم 11 سبتمبر الذي يعرف بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية، لافتة إلى أن المصريون أطلقوا مسمى نوة غسيل البلح عليها حيث يبدأ بعدها البلح في الظهور بالأسواق بكثافة ويختلف مذاقه بعد سقوط المطر عليه كما يعتقد البعض.

طوارئ في الإسكندرية لمواجهة نوة غسيل البلح

ويأتي ذلك بعدما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج واحتمال سقوط الأمطار على سواحل الإسكندرية، ما تبعها من اتخاذ محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، أولها رفع الرايات الحمراء فى شواطئ العجمى ومنع النزول نهائيا وإطلاق صافرات تحذيرية للمواطنين والمرور المستمر لمسئولي شواطئ حي العجمي علي الرواد لتحذيرهم.

بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقى الرايات الصفراء، التي تعني نزول المياه بحذر مع الإلتزام بالمساحات الٱمنه المحددة للسباحة وكذلك منع نزول البدالات نهائيا لمياه البحر.