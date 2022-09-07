بسبب نوة غسيل البلح.. استمرار إغلاق شواطئ العجمي لليوم الثاني

استمر قرار إغلاق شواطئ العجمي لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب نوة غسيل البلح التي تضرب الإسكندرية منذ أمس، وذلك نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح التي ترتبط بتلك النوة الفاصلة بين فصلي الصيف والخريف قبل بدء فصل الشتاء.

تأثير نوة غسيل البلح على شواطئ الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي من شاطئ الدخيلة حتى شاطئ سيدي كرير، ومنع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

وأكدت «مصايف الإسكندرية» في بيانها اليوم، عدم استقرار حالة البحر والأمواج ورفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي التي تسمح بنزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر، فيما عدا بعض الشواطئ التى لم تتأثر نتيجة تواجد حواجز الأمواج أمامها مثل: «أبوهيف المميز، إسحاق حلمي، إيناس حقي، ميامي العام، السرايا العام».

مشاهدة البحر خلال نوة غسيل البلح أمتع من السباحة

وعلى الرغم من ذلك، دعت «مصايف الإسكندرية» روادها للجلوس والاستمتاع بطقس سبتمبر على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع نوة غسيل البلح، التي تجعل شكل البحر مميزًا للرؤية أكثر من السباحة، قائلين: «تتميز الإسكندرية بمذاق مختلف تماما فى شهر سبتمبر فنسمات الهواء الباردة تعانق أمواج البحر لتخلق حالة فريدة تنقلك فى عالم آخر وأنت على شواطئ الإسكندرية».

وتابعت: «على الرغم من إعلان هيئة الأرصاد المصرية الجوية؛ تقلبات حالة البحر إلا أن الجلوس أمام البحر في سبتمبر يعتبر متعة لا تضاهيها أي متعة أخرى».