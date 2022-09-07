مصرع شاب غرقا في ثاني أيام نوة غسيل البلح.. تسلل لشاطئ النخيل رغم غلقه

لقى شاب مصرعه غرقًا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، على الرغم من غلق الشاطئ بقرار من النيابة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة بغلق شواطئ العجمي في القطاع الغربي منذ أمس؛ بسبب ارتفاع الأمواج التي تتزامن مع نوة غسيل البلح.

بدأت الواقعة حين تلقى الإنقاذ النهري وفريق غواصي الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى حازم عمرو، 19 سنة، في اليوم الثاني من أيام نوة غسيل البلح، وذلك بشاطئ النخيل عند الحاجز الثالث في حدود الساعة السادسة صباحا.

«غواصو الخير» تكثف البحث عن جثمان الغريق

وأكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير، إبلاغ كافة الغواصين في الإسكندرية بسرعة الوصول لمكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجب على المصطافين الالتزام بالتعليمات حفاظا على حياتهم، لأن الأمواج مرتفعة على شواطئ الإسكندرية منذ أمس، وهناك تحذيرات بعدم النزول بالإضافة إلى غلق شاطئ النخيل، لكن البعض يتسلل لذلك الشاطئ من أجل الاستمتاع وهو الذي ينتج عنه حالات غرق.