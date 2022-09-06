نوة غسيل البلح تبدأ بارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية.. وتوقعات بسقوط أمطار

بدأت نوة غسيل البلح مبكراً بارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، فيما من المتوقع أن تهطل الأمطار قريباً كما كان الوضع عليه في سبتمبر من العام الماضي، حيث هطلت أولى أمطار العام الماضي على الإسكندرية 10 سبتمبر 2021.

تأثير نوة غسيل البلح على شواطئ الإسكندرية

وشهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، ارتفاع الأمواج بشكل كبير، حيث وصلت إلى 3 أمتار في أول أيام نوة غسيل البلح، والتي تستمر خلال الأيام الجارية، وترتبط برأس السنة القبطية التي تبدأ يوم 11 سبتمبر، واعتاد الأقباط استقبال هذه النوة بحالة من البهجة، مؤكدين أن الأمطار تعرف بـ«نوة غسيل البلح»، كونها ترتبط باحتفالات رأس السنة القبطية، وتناول البلح والجوافة أيضا.

وأثرّت نوة غسيل البلح على شواطئ الإسكندرية بشكل كبير أدى لإعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف غلق شواطئ العجمي غرب الإسكندرية بسبب رفع الرايات الحمراء، فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، وسط تشديد على خطورة النزول.

توقعات الأرصاد عن نوة غسيل البلح في الإسكندرية

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية خلال ثاني أيام نوة غسيل البلح غدا، مع شدة رياح تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

سبب تسمية نوة غسيل البلح

وارتبطت نوة غسيل البلح بعادات الأقباط في أكل البلح خلال تلك الفترة، حيث يقول القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الكنيسة تحتفل بعيد النيروز، أي رأس السنة القبطية، بأكل البلح الذي يرمز إلى دم الشهداء وقلبه أبيض، بالإضافة إلى الجوافة ذات القلب الأبيض أيضا، مشيرا إلى أنها عادات قديمة ومتوارثة لدى الأقباط.