السيسي: نبني أكثر من 20 مدينة ذكية للمساهمة في تقليل الانبعاثات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة، جزء من برنامج مصري ضخم في مدن الجيل الرابع الذكية، التي تقلل الانبعاثات، مضيفا: «لا أتحدّث عن مدينة أو 2 فقط، أتحدّث عن أكثر من 20 مدينة ذكية تبنيها مصر».

المدن الذكية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مصر اتخذت قرار بناء المدن الذكية، رغم أنّه خيار ضاغط علينا في ظل الظروف التي تحيط بالعالم منذ 3 سنوات، والتي بدأت بجائحة كورونا، وتأثيراتها، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

قضية المناخ

وتابع الرئيس: «مصر مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بكل أعبائه، في إطار فهمنا ومسؤوليتنا تجاه بلدنا، وتجاه قضية المناخ».

ولفت الرئيس السيسي، إلى جهود مصر في إنتاج الطاقة المتجددة، قائلا: «عندنا محطة بنبان في أسوان، ودي من أكبر المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية، ومستمرين في هذا المجال».