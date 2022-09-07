السيسي: نحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا لتخفيف حدة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المتحدثين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كانوا ملهمين وموضوعيين في تناول قضية تغير المناخ، مضيفا: «ما تمّ في المنتدى العامين الماضي والحالي، يشكل قوة دفع متزايدة لـCOP27، ويؤكد الأهمية الكبيرة لقضية تغير المناخ، التي أضحت في فكر ووجدان العالم، وأصبحت على أولويات أجندة التنمية المستدامة».

منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، لا تزال تعاني نقص من التمويل، متابعا: «نحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا لتخفيف حدة تغير المناخ، والبلدان النامية تحتاج إلى هذا الرقم».

مواجهة تغير المناخ

وأكمل الرئيس السيسي، أنّ 20 دولة في العالم فقط، هي المسؤولة عن 80% من تغير المناخ، ومن العدالة والموضوعية أن تكون المساهمة من هذه الدول لدعم جهود مواجهة تغير المناخ.