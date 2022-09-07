السيسي: 40% من استثمارات مصر خضراء.. ونخطط لوصولها إلى 50% في 2024

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من الإجمالي العام، ومخطط وصولها إلى 50% بحلول عامي 2024 و2025.

منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات لم تكن كبيرة، ورغم ذلك فهي من أكثر الدول المعرضة للتأثر بأزمة تغير المناخ».

تقليل الانبعاثات

وتابع الرئيس السيسي: «رغم إنّ فيه 20 دولة في العالم يتسببوا في الانبعاثات، ودولة زي مصر ودول أفريقية كتيرة مساهمتها هي الأقل، لكن الضرر الواقع علينا كبير».