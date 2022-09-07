السيسي: يجب تعزيز الابتكار لإيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مشروع حياة كريمة وضعت له ميزانية مبدئية 750 مليار جنيه، وقد يزداد الرقم لأكثر من ذلك، مبينًا أنَّ الهدف منه تحسين حياة نحو 60 مليون إنسان، متابعًا «بنتكلم على مياه شرب وطاقة وصرف صحي ومعالجة مياه، وبمنتهى التواضع مصر ببرامجها اللي شغالة فيها دلوقتي الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج، بتكلم على برنامج ضخم جدا وطني للاستفادة من كل نقطة مية دون تلوث للبيئة أو البحيرات أو البحر المتوسط».

مصر ستصبح رقم واحد في مجال معالجة المياه

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ «ده جهد مصر بتبذله، والمرحلة الأولى تنهي هذا العام والمرحلة الثانية نطلقها العام المقبل، ومن المهم أن نشير لأهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية».

برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر

واستكمل الرئيس: «في مصر تم إعداد برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة، ونقلل جدا من استخدام المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري بكل أنواعه، ومصر لديها الفرصة لتوليد آلاف الميجاوات من هذا المجال بالطاقة الشمسية أو الرياح، ومصر لديها كذلك الفرصة للمساهمة مساهمة جيدة لتقديم طاقة نظيفة سواء كهربائية أو إنتاج الهيدوجين الأخضر».