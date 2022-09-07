بالأرقام.. كيف تخطط مصر لمكافحة تغير المناخ؟

يُذكّر منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 7 لـ9 سبتمبر الجاري، وبمشاركة دولية واسعة، بتحديات التغير المناخي التي تواجه العالم نتيجة لزيادة انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط الصناعي خلال العقدين الأخيرين.

ويناقش المنتدى عددا من القضايا والملفات العاجلة والمُلحة، في مقدمتها ملف تغير المناخ، وذلك قبيل نحو 60 يوماً من انطلاق قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

الرئيس: أفريقيا هي الأكثر تضررًا

وخلال الافتتاح، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفريقيا هي الأكثر تضررًا على الرغم من أنَّها أقل مساهمة في الآثار، وأنه من المهم التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف.

ولفت الرئيس إلى جهود مصر في الإعداد لمؤتمر (COP27)، بهدف تحديد مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه مواجهة التغيرات المناخية والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها عالمياً.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» عددا من الجهود المصرية المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية، لدعم مواجهة التغير المناخي في مصر، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري والبنك الدولي.

بالأرقام.. كيف خططت مصر لمكافحة تغير المناخ؟

1 – أطلقت مصر في مايو الماضي، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، بتكلفة إجمالية 324 مليار دولار.

2 – بدأت الحكومة عملية إنتاج 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطات تحلية مياه البحر، لاستخدامها في أغراض التنمية وتوفير المياه الصالحة للشرب.

3 – من المخطط أن يصل إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمشروعات الخضراء في خطة العام 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه.

4 – أطلقت مصر العديد من المشروعات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، في مقدمتها مشروع محطة بنبان في محافظة أسوان بقوة 1.8 جيجاوات.

5 – تعتزم الحكومة تنفيذ 40% من جملة استثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

6 – دشنت الحكومة مجموعة من الحوافز لبدء تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بطاقة 500 ميغاوات بمنطقة خليج السويس.

7 – بهدف التخلص من انبعاثات الوقود الأحفوري، أطلقت وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 سنة لتعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.

8 – تعتزم الحكومة توجيه نصف استثماراتها العامة للاقتصاد الأخضر في موازنة العام المالي 2024-2025.

9 - إصدار أول سندات سيادية خضراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار بهدف تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.

10 – تدشين أول محطة لتحويل المخلفات إلى الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 4 مليار دولار.

11 – يمول البنك الدولي، مشروعاً لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بتكلفة 200 مليون دولار بهدف جعل الهواء نظيفاً، إلى جانب مشروع آخر للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بتكلفة قدرها 8.1 ملايين دولار بهدف من التخلص الآمن من 1090 طناً من مبيدات الآفات المتقادمة شديدة الخطورة في مصر.

12 – شكلت الطاقة المتجددة في مصر 9% من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء العام الماضي.

13 – من المقرر توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش فعاليات قمة تغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.