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السيسي: أفريقيا الأكثر تضررا من التغير المناخي والأقل مساهمة في الأزمة

كتب:

نرمين عفيفي
02:42 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه من المهم التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف، خصوصًا أنَّ أفريقيا هي الأكثر تضررًا على الرغم من أنَّها أقل مساهمة في الآثار؛ التي يترتب عليها تغير المناخ، ونحتاج رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية بهذا المجال، مشيرًا إلى أنَّ مصر في إطار الإعداد لمؤتمر (COP27)، الذي يأتي بسياق عالمي يتسق بتحديات متعاقبة، وهو الأمر الذي يضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ الرؤية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.

المحور البيئي أساسي بخطة التنمية المستدامة 2030

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ «مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان المحور البيئي محور أساسي بكل القطاعات التنموية، مصر كانت منتبهة لهذا البعد واتحركنا فيه كويس جدا بكل الاتجاهات، وأطلقت مصر قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو مشروع حياة كريمة».

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