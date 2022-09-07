محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة.. تضم 12 حوضا وتستخدم في زراعة 3 آلاف فدان

بدأت محافظة البحر الأحمر في بداية العام الجاري تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية شمال مدينة الغردقة، بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، حيث تستخدم المياه المعالجة في زراعة ثلاثة آلاف فدان من نبات الجوجوبا والجيتروفا، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في زراعة الغابات الشجرية شمال مدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل توفير حياة كريمة للمواطنين.

طاقة المحطة 90 ألف متر مكعب يوميًا

ومن جانبه كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة طاقتها الإنتاجية 90 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة حوالي 875 مليون جنيه، وتضم 12 حوضًا، موضحًا أن الهدف منها هو استغلال المياه المعالجة الثلاثية في زراعة الغابات الشجرية بالطريق الدائري شمال مدينة الغردقة.

إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة

بالإضافة تخصيص المياه المعالجة طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة ثلاثة آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا والجيتروفا ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي بالفعل تم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة ألف فدان بتكلفة بلغت مائة وثمانية وثلاثون مليون جنيه.

ولفت إلى أن مدن محافظة البحر الأحمر شهدت تطورًا كبيرًا في شبكة المرافق بهدف خدمة المواطنين، وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق في ظل مبادرة حياه كريمة، والتي أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.