وصول 14 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم على متن 92 رحلة

كشفت جداول رحلات الطيران بمطارات البحر الأحمر، عن وصول 14 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى مطار الغردقة ومرسى علم الدولي، على متن 92 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 14 ألف سائح

وأشار جدول رحلات الطيران، اليوم الأربعاء، إلى وصول 14 ألف سائح أجنبي على متن 92 رحلة طيران بمطارات البحر الأحمر، إذ يستقبل مطار الغردقة 73 رحلة طيران ومطار مرسى علم يستقبل 19 رحلة طيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة

وقال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة ومرسى علم تستعد لاستقبال آلاف السائحين يوميًا عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا من نحو 15 جنسية أجنبية، على رأسها الألمانية والتشيكية والبولندية الأكثر وصولا إلى الغردقة ومرسى علم، مؤكدًا أن السياحة تعيش أزهى عصورها متوقعا موسما شتويا ناجحا جدا، حيث زيادة الطلب على السوق المصري والمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم، والتي تمتاز بجو دافئ شتاء.