حلول عاجلة لتشغيل محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف أبنوب والفتح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا، اليوم، لمناقشة الحلول العاجلة لتشغيل محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتي تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة «أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة وقرية بني مر والوادي الأسيوطي»، بطاقة انتاجية 82 ألف م3/ يوم وبتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض أسباني بتكلفة 9,7 مليون يورو.

جاء ذلك بحضور العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وبعض مهندسي الشركات المنفذة.

وناقش المحافظ – خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع بعد تعطل وتعثر دام لسنوات كما أصدر تعيماته لرئيس مركز أبنوب ورئيس مركز الفتح بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومدير وحدة الانقاذ السريع للاستجابة السريعة لتلبية احتياجات المواطنين لحين تشغيل مشروع الصرف الصحى المتكامل.

«سعد»: مشروع الصرف الصحي المتكامل يقوم على المعالجة البيولوجية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل يقوم على المعالجة البيولوجية ويبلغ تكلفته الإجمالية 950 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و9.7 مليون يورو قرض إسباني ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع

ووجه المحافظ مسئولي الشركة المنفذة بسرعة تذليل كافة العقبات والانتهاء من التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع خلال الفترة القادمة بعد تعطل عن التشغيل دام أكثر من عشر سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التي تم تلافيها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع معلنًا بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي ستتولى تشغيل المشروع.