حصول محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو على شهادة الإدارة المستدامة

أعلن اللواء يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حصول محطه المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM» لأول مرة وبدون ملاحظات، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكل المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، في بيان، أن حصول المحطة على شهادة «TSM» جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب، وتأكدهم من استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

تطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه

وأكد «أبو زيد»، أن الشركة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل المحطات، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة بأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية.

حصول أقدم محطة مياه شرب بسوهاج على شهادة «TSM»

وفى هذا السياق، حصلت محطة مياه سوهاج غرب السطحية بسوهاج، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين، وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، إلى أن محطة مياه سوهاج غرب من أقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة، وتغذي مدينة سوهاج، وأن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحي هى أول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة .

وأوضح، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، منها معايير خاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة، وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل المعايير الموارد البشرية، والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، إلى تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه البلينا السطحية المرشحة، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم.

وأكد، أن 8 محطات مياه شرب حصلت على تلك الشهادة، والتي تبلغ إنتاجيتها 285 ألف متر مكعب في اليوم، بنسبة 56% من المياه السطحية، كما حصلت ثلاث محطات معالجة صرف صحي على تلك الشهادة تمثل 42.5% من إجمالى مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرا إلى أنه يجرى تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية، لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.