جون كيري: علينا اتخاذ عدة قرارات مهمة لتلافي تداعيات تغير المناخ السلبية

قال جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ إنَّ الاقتصاد الأمريكي 21 ترليون دولار، مبينًا أنَّه يجب على الحكومة أن تقوم بأكثر مما تقوم به حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ العلماء ذكروا في عام 2018 أنَّ جميع المسؤولين لديهم 12 عامًا ليتخذوا القرارات الهامة لتلافي الآثار التي تنجم عنها التغيرات المناخية، ولم نضع أموالًا في الموازنة العامة لكي نقوم بالتزاماتنا الخاصة بمواجهة المناخ.

جميع المسؤولين لديهم 12 عامًا لاتخاذ قرارات هامة لتلافي آثار تغير المناخ

وأضاف المبعوث الأمريكي للمناخ، خلال حديثه بفاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ «الرئيس الأمريكي جو بايدن ضاعف الأموال إلى 11.4 بليون دولار، وسنصل للرقم الذي وعد به، ومبلغ 100 مليون دولار مبلغ قليل، ولا يوجد دولة تستطيع أن تقوم بهذه العملية الانتقالية وحدها، وعلينا أن نجلب القطاع الخاص للطاولة».

العالم سيصل لاقتصاد كربوني منخفض

وتابع المبعوث الأمريكي للمناخ أنَّ «العالم سيصل لاقتصاد كربوني منخفض ولكن لا يوجد ثقة لوصولنا بالوقت المناسب لكي نتلافى أسوأ ما تجلبه الكارثة، ويجب أن نجد سبيلا لتشجيع القطاع الخاص وجلب البنوك»، مشيرًا إلى أنَّ «بيل جيتس يستثمر 500 مليون دولار في محطة طاقة نووية جديدة، لذا علينا أن نجد تمويل كافي للتعامل مع المخاطر».