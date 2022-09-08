درجات الحرارة اليوم وأبرز الظواهر الجوية ومناطق سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، مشيرة في بيان لها إلى ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكر بيان الأرصاد، أن توقعات الخبراء بشأن سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ20% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

ويغلب على طقس اليوم، أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة الحرارة رطبة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وجود نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما جاء في بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26