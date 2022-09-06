الأرصاد: تحسن نسبي في درجات الحرارة.. وأمطار خفيفة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، مشيرة إلى أنّه يشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار.

أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر فيس بوك، أنّ الرياح تنشط على معظم الأنحاء، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يعمل على تلطيف الأجواء، مؤكدة أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 23

السلوم 30 20

سيوة 34 21

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

طابا 34 26

نويبع 36 26

نويبع 36 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 35 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 26

أسوان 39 28

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 25

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 26