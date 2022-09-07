«الأرصاد» تكشف حالة الطقس.. انخفاض الرطوبة والقاهرة تصل لـ33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع نشاط الرياح سنشهد اضطرابا شديدا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيصل لـ3 أمتار، والبحر المتوسط غير مؤهل تماما للأعمال البحرية والصيد، كاشفة أن نسب الرطوبة شهدت انخفاضا طفيفا ولكن هناك عوامل تساعد على عدم الشعور بانخفاضها مثل تكاثر السحب أو نشاط الرياح.

نسب الرطوبة خلال فترات النهار من 35% لـ40% على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن نسب الرطوبة خلال فترات النهار تتراوح بين 35% لـ40% على القاهرة الكبرى وفي السواحل الشمالية تصل لـ50%، بينما تبدأ في الانخفاض خلال فترات الليل حيث تصل لـ90% على المناطق الساحلية و80% على القاهرة الكبرى، لكن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض الرطوبة، بينما يؤدي تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ووجود المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا لا يجعلنا نشعر بها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالآتي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

نويبع 36 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

أسوان 39 27

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26