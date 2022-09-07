حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح 

تستمر حالة الطقس المتقلبة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من حيث ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، بينما تشهد درجات الحرارة استقرارًا، حيث تبلغ العظمى 30 درجة مئوية بينما المحسوسة 33 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، بلغت 30 درجة مئوية صباحًا، بينما المحسوسة 33 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

استمرار ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتقلب في الإسكندرية، تتبعها ارتفاع الأمواج في كافة شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد قطاع غرب الإسكندرية حيث تصل الأمواج إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ما يعني استمرار غلق شواطئ العجمي اليوم أيضًا، وهو القرار الذي اتخذته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أمس نتيجة ذات الظروف الجوية.

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبه ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، ما يجعل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا، ويتحسن الشعور بحرارة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة في فترات المساء التي تصل من 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة.