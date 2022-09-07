برلماني: منتدى مصر الإنمائي يعزز العلاقات الاقتصادية الإفريقية

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بنجاح مصر في عقد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، وقال إنها خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الأخضر بين الدول الإفريقية.

جون كيري أبرز الحاضرين للمنتدى

وأثنى وكيل لجنة الخطة والموازنة على وجود وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري على رأس الحاضرين، قائلا: إن وجود المبعوث الأمريكي للمناخ على رأس الوفود الخارجية دليل على أهمية المنتدى للعالم، وحسن سير خط مسار الدولة المصرية تجاه جميع الأمور التي تتعلق بالشأن الإفريقي.

وأكد أن المنتدى يعزز من قيمة التعاون المصري الإفريقي في جميع المجالات، وخاصة البيئة والزراعة والاتصالات التي تمثل أهمية كبرى لكل الدول الإفريقية.

أجندة عمل منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وتضم أجندة فعاليات المنتدى 7 روش عمل على مدار أيام انعقاده، إذ يتضمن اليوم الأول ورشتي عمل عن ابتكار لتحفيز العمل المناخي والأمن الغذائي والزراعة في ظل التغيرات المناخية.

كما يضم اليوم الثاني للمنتدى، أربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل مناخ الاقتصاد الأخضر، ومتطلبات سوق العمل، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويشهد اليوم الأخير للمنتدى، ورشة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي.

ومن المقرر عقد 3 موائد مستديرة تستعرض خلالها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، محور الارتباط بين المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.