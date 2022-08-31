«المصريين الأحرار» يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بصرف 300 جنيه على بطاقة التموين

أشاد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، باستجابة الرئيس السيسي لطرح القوى السياسية وتوجيهه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، مؤكدًا أن البُعد الاجتماعي من أولويات الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر منذ 8 سنوات، وهذه الإجراءات ليست وليدة اليوم بل هي نتاج عمل دؤوب على مدار السنوات الماضية.

إجراءات الحماية الاجتماعية نتيجة لظروف كورونا

وأضاف «خليل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توصية الرئيس بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، جاء نتيجة الظروف التي مرت بها مصر بعد أزمة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية، ففي ظل هذه الظروف والالتزامات التي تقع على كاهلها، نقوم بزيادة الحماية الاجتماعية على الفئات الأكثر احتياجا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن هذه الزيادات والإجراءات حدثت نتيجة المشاريع القومية التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية والتي شكك بها الكثير من أهل الشر، فالآن تظهر ثمار هذه المشاريع على هيئة حماية اجتماعية بصورها المختلفة للطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.

صرف 300 جنيه على بطاقة التموين في ظل الحماية الاجتماعية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعم على بطاقات التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وذلك على أن تضمن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.