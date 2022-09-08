ضبط 77 منشأة تعمل دون ترخيص وإعدام 7 أطنان أغذية منتهية الصلاحية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب رقابة الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

ضبط منشآت مخالفة

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 77 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 7 أطنان و583 كيلوجراما لحوم وحلويات وأغذية مختلفة، بالإضافة لإعدام ما يقرب من 3 طن عصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 603 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 415 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

حملات مكثفة على الأسواق

وأكدت المحافظة استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.